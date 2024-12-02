【REALFORCE × hololive GX1 Keyboard（デザイン2種/各日本語配列・英語配列（全4モデル）】 12月2日～2025年2月7日 予約受付 店頭実勢価格：48,400円前後 「GX1 Keyboard 獅白ぼたん モデル」 東プレは、ホロライブ所属のVTuberとコラボしたゲーミングキーボード「REALFORCE × hololive GX1 Keyboard（以下、ホロライブGX1）」の