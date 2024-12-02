料理家でユーチューバーのコウケンテツさんがつくる大根おかず。今回のレシピは「ごろごろ肉大根」です。食材がごろごろ入って食べ応え十分。甘辛い味つけはご飯にぴったりで食欲をそそられます。厚い大根を時短調理できるポイントもご紹介しています。寒い冬もしっかり食べて乗り越えましょう。ご飯おかわり！甘辛味の「ごろごろ肉大根」大ぶりの大根に牛肉のうま味がしみしみ！●ごろごろ肉大根【材料（4人分）】 大根1／2本（