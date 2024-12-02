12月27日（金）、今年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』が放送されることが決定。豪華アーティストが幕張メッセに集結し、6時間超えの白熱の生ライブが披露される。同番組に出演するアーティスト第1弾となる49組が発表された。◆第1弾出演アーティスト49組（五十音順）AIINIaikoあいみょんILLIT新しい学校のリーダーズanoいきものがかりAwichaespaXGOmoinotakeKis-My-Ft2King & PrinceC