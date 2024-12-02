大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）の吉高由里子、柄本佑らが登壇する12月2日実施のファンミーティングがテレビ放送されることが明らかになった。NHK総合で12月14日午後3時5分〜3時50分（※NHKプラスで同時配信／見逃し配信（放送後1週間））、BSで12月15日午前10時30分〜11時15分に放送される。平安時代に、のちに1000年の時を超えるベストセラーとなる「源氏物語」を生み出した紫式部の生涯を、大河ドラ