【ソウル聯合ニュース】韓国のポップオペラのテノール歌手、イム・ヒョンジュが１２日、日本デビュー２０周年記念シングル「ＨｉｓｔｏｒｙＯｆＬｏｖｅ」を発表する。所属事務所が２日、伝えた。シングルには代表曲の一つ「Ｏｖｅｒｔｕｒｅ」のリマスタリングバージョンをはじめ、松任谷由実のヒット曲「春よ、来い」のカバーをタイトル曲として収録する。「春よ、来い」には日本のロックバンドのＬＵＮＡＳＥＡ、Ｘ