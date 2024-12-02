【リーグアン】マルセイユ 2−1 モナコ（日本時間12月2日／スタッド・ヴェロドローム）【映像】危険なハイキックにデゼルビ激怒（実際の様子）火花散らすダービーマッチに、油を注ぐようなプレーだった。空中のボールをカットしようと高く上げた足が、側頭部にヒット。その瞬間にスタジアムのサポーターたちは大ブーイングを浴びせる事態に。さらにお咎めなしの判定には、マルセイユの熱血漢、ロベルト・デゼルビ監督も激怒した