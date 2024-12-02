【釜山＝田中洋一郎】プラスチック汚染をなくすための条約策定を目指す政府間交渉委員会は２日未明、交渉を中断し、合意を見送ると決めた。韓国・釜山で開かれた最終会合で会期末の１日を迎えても、プラの生産規制を巡って各国間の溝が埋まらず、閉幕せずに会合の全日程を終了した。再開時期は未定。１日夜の総会で、議長のルイス・バヤス駐英エクアドル大使が「交渉は大きく進展したが、合意にはほど遠い」として交渉中断を提