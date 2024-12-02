関越自動車道の上り、埼玉県の寄居パーキングエリア付近でトラックがひっくり返り積み荷が散乱する事故がありました。トラックが屋根の部分を下にしてひっくり返り、周囲に積み荷が散乱しています。2日午前6時半ごろ、関越道上り・埼玉県の寄居パーキングエリア付近でトラックがひっくり返る事故がありました。この事故で積み荷の廃棄物が道路や中央分離帯に散乱し、現場付近は一時通行が規制されました。けが人はいませんでした。