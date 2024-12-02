兵庫県知事選挙を巡り、公職選挙法違反の可能性が指摘されている問題で、弁護士と大学教授が斎藤元彦知事とPR会社代表を刑事告発しました。兵庫県警と神戸地検に刑事告発したのは、郷原信郎弁護士と上脇博之教授です。兵庫県知事選を巡っては、PR会社の代表がネットに「斎藤陣営の広報全般を任せていただいた」などと投稿し、公選法違反の可能性が指摘されていました。斎藤知事側はPR会社へのおよそ70万円の支払いはチラシ