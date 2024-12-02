【新興国通貨】ドルランドは１８．１７前後まで一時ドル高＝南アランド トランプ次期大統領がBRICS諸国に脱ドル化を進めた場合、関税１００％も辞さないという姿勢を示したことで、南アランドは売りが入った。ドルランドは１８．０７前後の先週末水準から１８．１７前後までドル高ランド安となった。 USDZAR18.138