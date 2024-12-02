【新興国通貨】ドルペソは２０．４５前後、先週金曜日中南米朝の下げ分解消＝メキシコペソ ドルペソはドル全面高基調もありしっかり。トランプ次期大統領がBRICS諸国に対して示したけん制発言を受けたドル買い新興国通貨売りの流れも材料となった。先週金曜日中南米市場朝に２０．４５前後から２０．２５前後を付けたドルペソは、２０．３０台に戻して引け、週明けのドル高に２０．４５前後へ戻してきた。 USDMXN 20.454