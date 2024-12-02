ドル全面高、ドル円は１５０．６９付近まで上昇＝東京為替前場概況 東京午前はドル全面高。ドル円は、朝方にいったん１４９円半ばまで弱含んだあと下げ渋り、一転して１５０．６９付近まで上昇した。フランスのアルマン経済・財務相が国民連合（ＲＮ）ルペン氏からの予算関連の要求を拒否する姿勢を示したことを背景に、ユーロ売り・ドル買いが優勢となった。また、米１０年債利回りが一時４．２２％台まで上昇したこと