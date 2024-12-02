USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.059.6812.118.51 1MO12.728.2412.307.79 3MO11.307.8411.337.79 6MO10.637.5310.807.84 9MO10.347.4710.557.96 1YR10.137.4710.428.09 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.4310.568.68 1MO12.899.