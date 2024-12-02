「新しい日本のカタチ」をコンセプトにした、日本発のカフェブランド「nana’s green tea」にて、「2025年福袋」の店頭予約を開催中！福袋の中に入っている「360KYUSU \1,000offチケット」のシリアルナンバーで、豪華賞品が当たる「ナナズの夢くじ2025」にも参加できます☆ nana’s green tea「ナナズの夢くじ2025」  当選番号発表日：2025年1月10日（金）12:00予定番号発表の方法：nana’s green tea 公式ホームペ