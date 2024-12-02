【モデルプレス＝2024/12/02】『【推しの子】』のドラマシリーズ配信を記念して、話題沸騰中の「B小町」についてのモデルプレス特別連載がスタート。第1弾は、あの演じるMEMちょの誕生秘話。トレードマークである“ツノカチューシャ”制作者が語る、熱い想いとこだわりが公開された。【写真】齊藤なぎさ・原菜乃華・あの“B小町”可愛すぎるMV◆【推しの子】あの演じる“MEMちょ”トレードマーク秘話Amazonと東映による【推しの子