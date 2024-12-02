【モデルプレス＝2024/12/02】声優の名塚佳織（39）が12月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。第3子を妊娠したことを発表した。【写真】人気声優が付けた可愛らしいマタニティマーク◆名塚佳織、第3子妊娠＊ご報告＊この度、新たな命を授かりました。出産は春頃を予定しております??本来なら無事に産まれてからご報告すべきだと思うのですが…出産までの間にまだイベント等が控えおり、安定期を迎え身体に変化も出てきましたので、