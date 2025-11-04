糖尿病の診断に欠かせない「HbA1c」という指標をご存じですか？ これは血糖値とは異なり、過去2～3ヶ月間の血糖コントロールの状態を示す重要な数値です。この記事では、糖尿病の診断基準やHbA1cの役割、血糖値との違いについて、糖尿病専門医の川名部先生が解説します。糖尿病の早期発見と管理に役立つ知識を学びましょう。 監修医師：川名部 新（おばな内科クリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院