G1チャンピオンズカップ競馬のG1チャンピオンズカップ（ダート1800メートル、16頭立て）が1日に中京競馬場で行われ、このレースを最後に引退が決まっている1番人気レモンポップ（牡6・田中博、父レモンドロップキッド）が鼻差で逃げ切り、史上2頭目の連覇を達成した。有終の美を飾ったレースの道中の様子を収めたジョッキーカメラの映像を日本中央競馬会（JRA）が公開。鞍上の坂井瑠星騎手がレース中にかけ続けた言葉に、ネット