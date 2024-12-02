東京証券取引所週明け2日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は一進一退の展開。朝方に前週末終値からの下げ幅は一時200円を超えた。国内の長期金利の上昇が相場の重荷となった。ただ前週末の米国株高が支えとなり、株価水準の高い半導体関連株が買われ、売り一巡後は上昇に転じる場面もあった。午前終値は前週末終値比11円98銭高の3万8220円01銭。東証株価指数（TOPIX）は18.15ポイント高の2698.86。2日の東京市場は