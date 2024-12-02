■11月29日・30日・12月1日に真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』北海道公演を開催したNumber_i 【画像】Number_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の北海道ライブ舞台裏ショット Number_iが11月29日・30日・12月1日の3日間、北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて、ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の北海道公演を開催。 Number_iの公式SNSが「Than