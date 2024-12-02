2日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝150円59銭前後と、前週末午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝158円46銭前後と16銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース