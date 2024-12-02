2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比130円高の3万8310円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値3万8220.01円に対しては89.99円高。出来高は3万2036枚となっている。 TOPIX先物期近は2704ポイントと前日比20.5ポイント高、現物終値比5.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38310