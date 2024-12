日本政府は2024年11月29日に、一般会計総額13兆9000億円となる2024年度の補正予算案を閣議決定しました。この補正予算案では、AI・半導体産業の強化に対する約1兆5000億円もの予算が割り当てられました。経済産業省関係令和6年度補正予算案の概要(PDFファイル)https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/hosei/pdf/r6_point.pdfJapan Earmarks Extra $9.9 Billion for Chips and AI This Year - Bloomberghttps://www.bloom