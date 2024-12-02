普段の買い物をはじめ、何でもこなせるiPhoneやApple Watchはもはや日々の生活に欠かせない存在。それだけに外出先での充電切れは絶体絶命のピンチ！ 不測の事態に備えて常にモバイルバッテリーを持ち歩いているという人は結構多いのでは？ 少し前までは容量重視で選ばれることが多かったバッテリーですが、この頃は使い勝手に配慮した多機能タイプも続々登場しています。例えば、CIOから新登場の 「SMARTCOBY Ex02 Wireless Charg