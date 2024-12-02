吉野家は12月2日から、「から揚げ」全商品を税込価格から10%オフで提供する「から揚げ祭」を「から揚げ」を販売している店舗約1,000店舗で開催する。また、吉野家公式アプリで12歳から18歳を対象とした「U18応援割クーポン」の配信も開始する。【関連記事】なか卯12月4日値上げ、「親子丼(並盛)」は450円据え置き、鶏から丼・和風カレー・はいからうどんの各並盛は30円アップ「から揚げ祭」は、店内飲食とテイクアウトの両方が対象