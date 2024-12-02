中国のネット配車業者、１０月末で３６２社に上海市内の路上を走行する滴滴の自動運転タクシー。（資料写真、上海＝新華社記者/丁汀）【新華社北京12月2日】中国で営業許可を取得したネット配車サービス業者は10月31日時点で362社となり、前月末から2社増えた。交通運輸部が11月30日に明らかにした。ネット配車ドライバー資格証明書の発行件数は前月比1.4％増の748万3千件、車両の運送許可証は2.1％増の320万6千件。全国インタ