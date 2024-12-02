韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）が11月30日と12月1日の2日間にわたって、自身初となる日本4大ドームツアーの追加公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ ENCORE IN JAPAN』を京セラドーム大阪で開催した。【写真】映像きれい！キラキラ衣裳で会場を魅了したTXT「Deja Vu [Japanese Ver.]」「9と4分の3番線で君を待つ（Run Away）[Japanese Ver.]」で幕を開けた同公演は、YEONJU