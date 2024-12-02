俳優の柄本佑（３７）が完全受注生産により〝一生に一度〟の写真集「１（いち）」（講談社）を発売する。著名写真家の森山大道（８６）、荒木経惟（８４）が撮影を担当。２日から予約を受け付け、柄本による直筆生サイン、シリアルナンバーを入れた書籍は、来年２月末頃に発送が行われる。 【写真】森山大道が撮影した写真集の書影 NHK大河ドラマ「光る君へ」では、藤原道長役を演じる俳優・柄本佑。本人