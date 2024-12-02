7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、12日発売のファッション誌『美人百花』1月号特別版（角川春樹事務所）の表紙を初めて飾り、画像が公開された。【先行カット】溢れる色気…！胸元はだけた白シャツの大橋和也明るく穏やかなキャラクターとハイクオリティなパフォーマンスで、2024年も大活躍の大橋。カバーはたっぷりのマフラーに埋もれるような温かな雰囲気で、彼の愛らしさや優しげな雰囲気をフィーチャーした、この季