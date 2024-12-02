高知海洋少年団の結成10周年の記念式典が12月1日に高知市で開かれ、団員たちが日ごろの成果を発表しました。1日、高知市で結成10周年を迎えた高知海洋少年団の記念式典が開かれ、団員や保護者、来賓など約30人が出席し節目を祝いました。式典のあとは団員たちが巡視船とさの甲板で、ロープワークや手旗信号など日ごろの訓練の成果を発表しました。高知海洋少年団は「海に親しみ、学び、鍛える」の言葉のもとに2014年11