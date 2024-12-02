アコーグループと野村不動産は、「フェアモント東京」を2025年7月に開業する。野村不動産とJR東日本が、東京・芝浦で共同推進する再開発プロジェクト「BLUE FRONT SHIBAURA」のS棟35階から43階部分に位置し、客室は29のスイートを含む217室を設置する。館内にはエグゼクティブラウンジ、5つのレストランと2つのバー、4つの屋外テラス、スカイチャペル、スカイバンケット、グランドボールルーム、スパ、シグネチャーインフィニティ