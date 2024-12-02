ソラシドエアは、2025年3月期の中間決算を発表した。中間純損失は6,400万円だった。営業収入は245億1,900万円、営業費用は256億1,400万円、営業損失は1億9,500万円、経常損失は1億8,200万円だった。運賃施策や細かなイールドコントロール、日向坂46とのタイアップといった各種プロモーションの結果、旅客数や旅客収入はともに過去最高を記録した。一方で、円安や物価高騰などによる整備費用や航空機リース料などのドル建て費用の大