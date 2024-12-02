◆プロレスリング・ノア「ＳＵＮＮＹＶＯＹＡＧＥ２０２４〜ＲｏａｄｔｏＢＵＤＯＫＡＮ」１日、新宿ＦＡＣＥ）観衆３４０プロレスリング・ノアは１日、新宿ＦＡＣＥで「ＳＵＮＮＹＶＯＹＡＧＥ２０２４〜ＲｏａｄｔｏＢＵＤＯＫＡＮ」を開催した。対戦カードが当日発表の異例の大会で「ＡＬＬＲＥＢＥＬＬＩＯＮ」の拳王が谷口周平と対戦。試合は、５分３秒、Ｐ．Ｆ．Ｓで勝利した。試合後、リング上