【ソウル聯合ニュース】２０２１年に活動を終了した韓国の女性グループ、ＧＦＲＩＥＮＤ（ジーフレンド）が来月１３日、デビュー１０周年を記念してスペシャルアルバム「ＳｅａｓｏｎоｆＭｅｍｏｒｉｅｓ」をリリースし、約４年ぶりに活動を再開する。芸能事務所のソースミュージックが２日、伝えた。ＧＦＲＩＥＮＤはこれに先立ち、来月６日にアルバム収録曲の一部を先行公開する。１５年にデビューしたＧＦＲＩＥＮＤ