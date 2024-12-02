【セリエA】パルマ 3−1 ラツィオ（日本時間12月1日／スタディオ・エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶、敵唖然の「神反応スーパーセーブ」パルマのGK鈴木彩艶が、セリエA第14節のラツィオ戦でスーパーセーブだ。相手FWが放ったワンバウンドの超高速ボレーシュートを弾き出したスーパーセーブには、実況も思わず語彙力を失い、ファンもSNSで大絶賛していた。注目の瞬間は、2-0で迎えた76分に訪れた。ラツィオがFKからDF