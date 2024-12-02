日経平均株価は一時200円以上値を下げました。週明け2日の東京株式市場は、先週末のアメリカ市場の株高を受けて買い注文が先行したものの、その後は利益を確定するための売り注文が入り、円高進行も相場を押し下げる中、一進一退の展開となりました。午前の終値は、先週末11月29日に比べ、11円98銭高い、3万8220円01銭、TOPIX(東証株価指数)は、2698.86でした。