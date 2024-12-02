ソウル、大韓民国発ロールス・ロイスは、韓国にプライベート・オフィス・ソウルを開設し、プライベート・オフィスのグローバル・ネットワークをさらに拡大したと発表した。【画像】プライベート・オフィス・ソウルと最新ロールス・ロイスのモデルをみる全120枚これは、グッドウッドにあるオリジナルのプライベート・オフィスであるホーム・オブ・ロールス・ロイス、そしてドバイ、上海、ニューヨークの既存拠点に加わる、5番目の