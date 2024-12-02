中古車販売大手ビッグモーター（BM）から修理不正の補償対応を引き継いだ「BALM（バーム）」が東京地裁に民事再生法の適用申請を行ったことが2日、関係者への取材で分かった。修理不正に対する被害を補償する方針に変更はないという。