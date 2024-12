Intelは日本時間の2024年12月3日に次世代ゲーミングGPUを正式発表することを予告しましたが、このタイミングで発表されるとウワサされるInte Arc Battlemageシリーズの「Arc B570」のスペックが、発表前の記事作成時点ですでに流出しています。Intel Arc B570 GPU specs leak just days before launch - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/1/24310104/intel-arc-b570-battlemage-gpu-leaked-specsIntel Gamingの公式Xアカ