中国新興ＥＶの極氪智能科技控股、１１月の納車台数２・１倍に北京国際モーターショーで、「極氪（ZEEKR）」の新型コンパクト電気MPV「極氪MIX」を見る来場者。（4月25日撮影、北京＝新華社記者/鞠煥宗）【新華社北京12月2日】中国自動車大手、吉利汽車控股傘下で高級電気自動車（EV）ブランド「極氪（ZEEKR）」を展開する極氪智能科技控股（ジーカー・インテリジェント・テクノロジー・ホールデ