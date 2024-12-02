ウエルシア薬局は、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia」から、「さらばガマン! 脂質70%オフのノンフライポテト」を12月1日より全国のウエルシア薬局にて発売する。一般的なポテトチップスと比べ脂質は70%オフ※。じゃがいもの風味をしっかり感じるおいしさと、じっくり焼き上げたふわふわサクサク食感を楽しんでほしい。※日本食品標準成分表2020年版(八訂)「ポテトチップス」と比較「さらばガマン!脂質70%オフのノンフ