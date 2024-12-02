東京時間11:00現在 東京金先物OCT 25月限（TOCOM） 1グラム＝12820.00（-96.00-0.74%） ＮＹ金先物FEB 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2659.10（-21.90-0.82%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は軟調、ドル高嫌気、東京金はNY金先の重さを受けて売りが目立つ