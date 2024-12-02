【新興国通貨】ドル人民元は7.2610までドル高元安＝中国人民元 トランプ次期大統領によるBRICS諸国へのけん制発言は、事実上の人民元シフトへのけん制となっており、元は軟調。対ドルで７．２６１０元を付けた。先週末は７．２４２０元前後で引けている。オフショア人民元も朝の７．２４９５から７．２７１０を付けた。 USDCNY7.2600