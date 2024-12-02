ネット関連会社DMM.comのグループ企業で、暗号資産（仮想通貨）の交換業を営むDMMビットコインは2日、廃業すると発表した。顧客口座と預かり資産は、来年3月をめどにSBIホールディングス傘下のSBIVCトレードに移管する。【写真】サトシ・ナカモトの謎、再燃ビットコイン開発者に「接触」した2人DMMビットコインは今年5月に約482億円相当のビットコインが不正流出し、金融庁から資金決済法に基づく業務改善命令を受けた。同社