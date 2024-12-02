資生堂が大幅続落している。１１月２９日の取引終了後、中期経営戦略「アクションプラン２０２５－２０２６」を策定したと発表。２６年１２月期のコア営業利益率を７％（２４年１２月期予想３．５％）に引き上げるとしたが、実現性への不安視が売りにつながっているようだ。 成長性･収益性･競争優位性に基づく集中投資で注力ブランドの成長加速を目指すほか、中国・トラベルリテールの事業基盤再構築、日本・米