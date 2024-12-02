Florence Tan[シンガポール ２日 ロイター] - ２日アジア時間の原油先物は小幅高。中国の製造業関連指標が好調だったほか、レバノン停戦が維持されるか不安定な情勢となっている。０１０７ＧＭＴ（日本時間午前１０時０７分）時点で、北海ブレント先物は０．０８ドル（０．１％）高の１バレル＝７１．９２ドル、米ＷＴＩ先物は０．０９ドル（０．１％）高の６８．０９ドル。中国国家統計局が発表した１１月の製造業購買担当者