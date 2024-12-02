8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）が、東京・SHIBUYA109のクリスマスキャンペーンに昨年に続いて起用された。2年連続でのクリスマスキャンペーンへの抜てきはSHIBUYA 109史上初となる。【写真】SHIBUYA109のクリスマスを彩るStray Kids同キャンペーンでは、1日から25日のクリスマス期間、Stray KidsのビジュアルがSHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店の内外観に掲出されるほか、SH