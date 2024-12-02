2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数690、値下がり銘柄数676と、売り買いが拮抗した。 個別ではピーバンドットコム、ユーラシア旅行社がストップ高。佐田建設、ドーン、フィル・カンパニー、丸千代山岡家、アツギなど19銘柄は年初来高値を更新。リミックスポイント、ジー・スリーホールディングス、キユーソー流通システム、ミヨシ油脂、ｓａｎ