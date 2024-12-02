2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 68334 0.8 25920 ２. 日経ブル２882464.4 278.1 ３. 楽天Ｗブル739124.8 30630 ４. 日経ベア２7078-1.5 307.3