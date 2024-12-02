転売ヤーが商材にするものといえば「PS5」や「ガンプラ」などを思い浮かべるが、実は日本を代表するフィギュアスケーター「羽生結弦」グッズもその標的になっていたことはご存知だろうか。ここでは羽生結弦グッズを中心に狙う「ある中国人女性L」の転売ビジネスに密着。300万円を荒稼ぎしたその手口とは？ライターの奥窪優木氏の新刊『転売ヤー 闇の経済学』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む